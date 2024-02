Napoli-Verona, Mazzarri: “Zielinski sta male, non sarà convocato”

“Sul mercato credo che si sia lavorato bene, il modulo lo vedrete domani, ma la squadra ha potuto lavorare su vari moduli 3-4-3, 3-5-1-1 e 4-3-3. I ragazzi mi hanno dimostrato che possono cambiare vari sistemi tattici da adesso fino alla fine del campionato. Questo è un vantaggio”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona. “Dobbiamo essere più arrembanti quando attacchiamo. Questo è il vero limite. In allenamento ho lavorato anche sulle conclusioni da fuori area. Proveremo fino alla fine ad arrivare al quarto posto, la classifica io non la guardo più. Mancano 17 partite. Zielinski? Sta male, probabilmente non credo verrà convocato. Non si è allenato nemmeno oggi”.