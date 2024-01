Napoli, Traore e Ngonge al lavoro. Personalizzato per Natan e Olivera

Il Napoli è tornato al lavoro in vista del match di domenica (ore 18) contro la Lazio. Dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana a Riyad contro l’Inter, gli uomini di Walter Mazzarri vogliono ripartire con un buon risultato in campionato. La seduta degli azzurri è iniziata con un’attivazione muscolare svolto con un circuito ad ostacoli. A seguire lavoro aerobico e chiusura con partitella a campo ridotto. Meret ha fatto terapie e lavoro in palestra. Per Natan e Olivera allenamento personalizzato in palestra e campo. Primo giorno di allenamento al centro sportivo del Napoli per i nuovi arrivi Traorè e Ngonge.