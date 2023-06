Napoli, Spalletti: “Serate come ieri ripagano di tutti i sacrifici. Ora si può aprire un ciclo”

“Serate come quella di ieri ripagano di tutti i sacrifici. Ho percepito il sentimento dei napoletani nei mi confronti, lo avverto ogni giorno quando incontro bambini che vogliono abbracciarmi e fare una foto con me. Vorrei poter rimbalzare a tutti l’affetto e l’amore che mi è stato donato, sperando un giorno di rivedere ancora una festa così”. Sono le parole di Luciano Spalletti, che il giorno dopo la premiazione e la seguente festa per lo Scudetto, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Il tecnico, destinato a lasciare il club, si è soffermato anche sul futuro degli azzurri: “Si può aprire un ciclo, c’è una rosa e una società fortissima. Figure competenti che ci lavorano, un gruppo di ragazzi fantastico, la base e la sostanza di una città costruita per amare il calcio” ha proseguito. Spalletti quindi ha riconosciuto la bontà del suo lavoro. “La mia eredità è una situazione facile dove poter lavorare, anche se poi il calcio è una roba seria e difficile. La proprietà e i dirigenti sapranno cosa fare”.