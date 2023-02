Napoli, Spalletti rimprovera un tifoso invadente: “Sembri un bambino di due anni” (VIDEO)

di Giorgio Billone 19

Luciano Spalletti show. Il tecnico del Napoli si era appena recato a Castel Volturno per l’allenamento odierno dei partenopei, quando ecco che è stato assalito da diversi tifosi che volevano un autografo oppure una foto con l’allenatore sempre più vicino a regalare lo scudetto numero tre agli azzurri. Il mister di Certaldo, però, ha dovuto anche rimproverare, bonariamente s’intende, un tifoso mascherato e troppo invadente che aveva subito chiesto la sua attenzione quando non era nemmeno sceso dalla Panda vecchio modello. In alto ecco il video.