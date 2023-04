Napoli, Sky Sport si prepara alla festa Scudetto: domani giornata ‘Diretta Napoli’

Anche Sky Sport si prepara all’eventuale festa Scudetto del Napoli. Sarà Piazza Plebiscito il palcoscenico della giornata che si prevede indimenticabile. Dalle 11 partirà una lunga no-stop chiamata “Diretta Napoli” per vivere l’attesa del popolo azzurro e che, in caso di vittoria, andrà avanti fino a notte fonda coinvolgendo tutta la programmazione di Sky, da La Casa dello Sport fino a Sky Calcio Club, live su Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

In Piazza del Plebiscito ci saranno Roberta Noè, Marco Bucciantini e Gianluca Di Marzio , coordinati da Ernesto Mugione, accompagnati da numerosi giornalisti, talent e ospiti, per raccontare una delle domeniche che potrà entrare a far parte della storia. Gli inviati di Sky Sport saranno anche all’esterno e all’interno dello stadio Maradona, per raccogliere le voci dei protagonisti e dei tifosi prima, durante e dopo la partita con la Salernitana. Una squadra di giovani videomaker inoltre, attraverserà la città nelle ore della grande attesa, per raccogliere i momenti più emozionanti e raccoglierli in uno speciale ideato da Gianluigi Bagnulo e Valerio Spina, che racconterà l’emozione dei cuori azzurri. Non mancheranno le pagelle dei Campioni, nei profili tratteggiati dai commentatori di Sky Sport, Dolcissima e speciale sarà anche la colonna sonora della felicità di Napoli: una versione dedicata di “Abbracciame”, canzone di Andrea Sannino. In caso di scudetto inoltre, al fischio finale verrà rivelato anche il logo della festa scudetto su Sky Sport, un evocativo “Ricomincio da tre”, che sarà disponibile anche sui social.