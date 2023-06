Napoli-Sampdoria, maxi coreografia al ‘Maradona’ per la festa Scudetto

Il Napoli si prepara ad un’atmosfera unica oggi in occasione della festa Scudetto e della partita contro la Sampdoria. Le curve del ‘Maradona’ hanno già allestito le coreografie di oggi, lavorando tutta la notte per organizzare al meglio lo spettacolo. Le scenografie dovrebbero riguardare i luoghi e i personaggi simbolo di Napoli. Già presenti i cartoncini colorati e le istruzioni precise che tutti i tifosi dovranno seguire quando i capi con il megafono daranno il via. E sarà così anche nelle Tribune e nei Distinti. Cartoncini colorati, in parte bianco e azzurro e in parte con il tricolore. Poi la partita e la consegna del trofeo di Campione d’Italia alla squadra di Luciano Spalletti. A quel punto la festa potrà davvero iniziare.