Amburgo, motociclista al seguito di una gara di Iroman muore dopo un incidente

Tragedia nel campionato europeo di Ironman. Ad Amburgo il conducente di una moto a supporto della competizione è morto dopo un grave incidente avvenuto domenica. Il veicolo guidato dall’uomo si è scontrato frontalmente con un partecipante che stava correndo sul percorso ciclistico e il motociclista è morto sul colpo. Per quanto riguarda l’atleta, invece, è rimasto gravemente ferito e portato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Anche il cameraman della moto è stato portato in ospedale per ferite minori. Nonostante l’incidente, la gara non è stata annullata. Gli organizzatori di Amburgo hanno dichiarato che la decisione di proseguire è stata presa dalla World Triathlon Corporation, che possiede il marchio Ironman e ha sede in Florida, negli Stati Uniti. Al momento le cause dell’incidente sono sconosciute.