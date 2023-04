Napoli-Salernitana: tifoso azzurro forza i tornelli per entrare gratis al Maradona, arrestato

Un tifoso del Napoli, Giuseppe Lanzetta di 28 anni, è stato arrestato dai Carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni nei confronti delle forze dell’ordine, che lo avevano fermato perché sorpreso a forzare i tornelli di ingresso allo stadio Maradona per provare ad accedere alla curva A dell’impianto di Fuorigrotta e vedere senza pagare la sfida che poteva valere lo scudetto contro la Salernitana. Il giovane ha anche innescato una colluttazione con i due militari, che sono stati colpiti e hanno contusioni guaribili in cinque giorni.