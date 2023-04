Napoli-Salernitana, slitta la decisione sul rinvio: il Viminale passa la palla al Casms

Slitta la decisione sul possibile rinvio di Napoli-Salernitana. L’ultima parola era attesa per oggi, ma potrebbe arrivare domani mattina, visto che l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale, riunito oggi, ha deciso di rinviare la questione al Casms, l’organico sportivo che si riunirà soltanto nella mattinata di giovedì. L’incontro resta al momento in calendario per sabato alle ore 15, ma la Prefettura ha avanzato la richiesta per giocarla domenica, in contemporanea o poco dopo Inter-Lazio, per gestire meglio l’eventuale festa scudetto.