Napoli-Salernitana, presidente Lega Serie A Casini: “Se ci sono motivi per spostarla, ci adegueremo”

“Siamo in contatto con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la partita la Lega si adeguerà”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, a Salerno allo stadio Arechi dove si disputa la finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Roma, in merito al possibile spostamento di Napoli-Salernitana a domenica, che torna in auge in virtù della richiesta avanzata da Prefettura e portata al tavolo del Ministero dell’Interno. Ieri, la Lega Serie A aveva detto no alla richiesta che era pervenuta esclusivamente dal Comune partenopeo.