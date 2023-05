Napoli-Salernitana, denunciati 4 tifosi per possesso di fumogeni: ritirati 19 biglietti sospetti

Domenica molto intensa per gli agenti del Commissariato San Paolo, impegnati nei servizi di filtraggio predisposti dalla Questura per l’accesso allo stadio Maradona in occasione della gara Napoli-Salernitana. Sette persone sono state sanzionate per “violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo”: cinque erano in possesso di sostanza stupefacente, mentre due tentavano di introdursi nell’impianto senza biglietto. La Polizia ha inoltre denunciato per possesso di fumogeni quattro persone, tra i 21 e i 48 anni: per loro è in arrivo il Daspo. Infine, sono stati ritirati 19 biglietti per sospetta irregolarità, sanzionati 4 parcheggiatori abusivi e rimosse 30 vetture in sosta vietata.