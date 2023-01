Napoli-Roma 2-1, Spalletti: “Tutti eravamo determinati a vincere”

“Queste partite le vinci se sono tutti determinati, dal magazziniere al giocatore. Quelli che sono entrati, hanno dimostrato che la partita la stavano già giocando”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti dopo la vittoria per 2-1 sulla Roma grazie ai gol di Osimhen e Simeone.

Decisivo il cambio al 76’ con l’argentino ex Verona che poi ha messo il timbro sul successo: “Non possiamo far giocare sempre i soliti – ha detto a Dazn -. Raspadori e Simeone ci hanno messo nelle condizioni di passare il turno in Champions League. Con le cinque sostituzioni, chiunque può essere sostituito e chiunque può dare un contributo”.

Promosso Osimhen, autore del gol dell’1-0: “Victor non è stato servito bene, ma poteva fare meglio nel prendere gli spazi. Il gol è bellissimo, ha qualità e spara una cannonata. È forte fisicamente, è difficile andargli addosso, lui accetta il contrasto”, aggiunge. Un dono speciale per Josè Mourinho, neo sessantenne: “Gli ho regalato un ‘pulcinella’, un personaggio caratteristico di Napoli”, conclude Spalletti.