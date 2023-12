Napoli, ripresa a Castel Volturno: Lindstrom torna in gruppo

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti in vista della ripresa del campionato con i partenopei che sono attesi dalla sfida contro il Monza del Maradona. Con Politano e Osimhen squalificati, l’emergenza in attacco per la squadra del tecnico toscano è tanta, ma dall’infermeria potrebbe arrivare una buona notizia, legata a Lindstrom.

La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta tecnico tattica. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro di rapidità con l’ausilio di ostacoli bassi. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lindstrom si è allenato in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro personalizzato in campo”. Il recupero di Lindstrom dà un’opzione in più a Mazzarri in attacco: il tecnico dovrà rinunciare, infatti, agli squalificati Osimhen e Politano. Molto probabilmente Raspadori e Kvaratskhelia affiancheranno Simeone, ma occhio a questo punto anche alla variabile Lindstrom.