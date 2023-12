Napoli, sirene dall’Arabia Saudita per Politano: per l’esterno si è mosso l’Al-Shabab

Una mini-rivoluzione potrebbe subire il Napoli nel corso del mercato di gennaio. Tra i nomi che potrebbero lasciare la città partenopea c’è anche quello di Matteo Politano, certamente una delle note più liete di questa prima parte di stagione. Ma l’esterno d’attacco di Mazzarri ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ha ancora trovato un accordo per prolungare la sua permananza in Campania. E come spesso accade da ormai qualche mese a questa parte, subito sono partite le sirene dall’Arabia Saudita: al calciatore azzurro si è interessato l’Al Shabab, club di Riyadh. A darne notizie è il Corriere dello Sport.