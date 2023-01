Napoli, proseguono gli allenamenti in vista della gara contro la Roma: Kvaratshelia in gruppo

Prosegue la preparazione del Napoli in vista dell’impegno di domenica 29 gennaio allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Roma. I partenopei si sono allenati a Castel Volturno, dedicandosi a tattica, esercitazione sulla forza e infine la consueta partitella a campo ridotto. Buone notizie per Spalletti visto che Khvicha Kvaratskhelia ha svolto tutta la seduta in gruppo. L’infortunio è dunque alle spalle per il georgiano, che sarà regolarmente a disposizione contro la Roma.