Napoli, Politano torna in gruppo. Gaetano a parte

Mattinata di allenamento per il Napoli, al lavoro in vista del match di domenica in casa del Torino. Buona notizia per gli azzurri di Walter Mazzarri che ritrova in gruppo Matteo Politano. L’attaccante, accostato in queste ore ad alcuni club sauditi, ha svolto l’intero allenamento con il resto dei compagni. La squadra in particolare ha svolto un lavoro di rapidità, prima di dedicarsi alla seduta tecnico tattica. Servirà ancora del tempo per rivedere Gaetano che si è limitato a svolgere un lavoro personalizzato in campo.