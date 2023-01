Napoli, Politano: “Non abbiamo mai trovato la giocata giusta, ma pensiamo già a domani”

L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, ha commentato la sconfitta subita contro l’Inter a San Siro. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Spalletti ci ha detto nello spogliatoio di pensare già a domani perché domenica ci sarà un’altra gara importante. Non abbiamo mai trovato la giocata giusta. C’è tanta delusione, sapevamo di sfidare una squadra fortissima. Dobbiamo tornare coi piedi per terra e pedalare. Il giropalla lento non ci ha permesso di fare ciò che avevamo provato”.