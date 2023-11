Napoli, Osimhen non si allena per una sindrome influenzale: lesioni per Mario Rui e Meret

Il Napoli ha reso noto come Mario Rui e Alex Meret si siano sottoposti a esami clinici alla Pineta Grande in seguito ai rispettivi infortuni: “Mario Rui ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Per il portiere azzurro lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Entrambi hanno già cominciato le terapie”. Nel bollettino si legge anche di un’assenza di Victor Osimhen all’allenamento odierno: “Assente oggi alla seduta di allenamento Osimhen per una sindrome influenzale”.