Napoli, Osimhen e Zielinski parzialmente in gruppo. Insigne fa visita a Castel Volturno

Seduta mattutina per il Napoli presso il SSCN Konami Training Center di Castel Volturno, dove i partenopei preparano la sfida in programma sabato contro l’Atalanta. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Olivera, Raspadori, Di Lorenzo, Elmas e Politano, che hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Per quanto rigurda gli infortunati, Osimhen, Meret e Zielinski hanno svolto una prima parte di lavoro in gruppo e successivamente allenamento individuale in palestra.

Il club fa sapere che questa mattina a Castel Volturno c’è stata anche la visita dell’ex capitano Lorenzo Insigne che ha salutato la squadra e l’intero staff tecnico rivolgendo un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della stagione.