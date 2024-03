Napoli, nuovo video contro il razzismo: “Non resteremo in silenzio”

Alla vigilia della partita contro l’Atalanta, il Napoli ha pubblicato un nuovo video contro il razzismo. Nel breve filmato, che mostra alcuni primissimi piani dei calciatori, appare la scritta “Noi non resteremo in silenzio. No al razzismo”. A margine del video, si legge: “Crediamo in un mondo dove l’uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusione ma principi concreti e universalmente riconosciuti. Affinché ciò avvenga non dobbiamo rimanere in silenzio. Domani è l’occasione giusta per alzare la nostra voce e dire tutti insieme NO al razzismo”. Dopo il caso dei presunti insulti razzisti di Acerbi a Juan Jesus e l’assoluzione dell’interista sancita dal giudice sportivo, il Napoli ha fatto sapere di non voler aderire alle iniziative della Lega e di volersi muovere in autonomia sul tema dell’antirazzismo.

Crediamo in un mondo dove l'uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusione ma principi concreti e universalmente riconosciuti. Affinché ciò avvenga non dobbiamo rimanere in silenzio. Domani è l'occasione giusta per alzare la nostra voce e dire tutti insieme NO… pic.twitter.com/gc9kIYSC6z — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 29, 2024