Napoli-Monza, rivedi la conferenza stampa di Mazzarri (VIDEO)

di Antonio Sepe 4

Il video con la conferenza di Walter Mazzarri, intervenuto in sala stampa alla vigilia di Napoli-Monza, match valido per la 18^ giornata di Serie A 2023/2024. “Dovremo fare una grande partita: sarà molto dura perché affronteremo una squadra che gioca molto bene, ha un bravo allenatore e non ha niente da perdere” ha dichiarato il tecnico dei partenopei, consapevole delle difficoltà che presenta l’impegno del Maradona.