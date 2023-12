Napoli-Monza, Mazzarri: “La squadra deve ritrovare fiducia, Natan fuori un mese e mezzo”

Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Monza, match valido per la 18^ giornata di Serie A 2023/2024: “Dovremo fare una grande partita: sarà molto dura perché affronteremo una squadra che gioca molto bene, ha un bravo allenatore e non ha niente da perdere. Ho visto la Lazio, che gioca con il nostro stesso modulo, ed è andata in grande difficoltà. Sarà una gara importantissima per tanti motivi. Voglio ringraziare il pubblico. Ho saputo che ci sarà lo stadio pieno a darci una mano, sono contento di sapere che i nostri tifosi ci saranno vicini per 95 minuti“.

VIDEO – RIVEDI LA CONFERENZA STAMPA

“Mercato di gennaio? Preferisco che ne parli la società, io voglio aiutare i giocatori a trovare quella fiducia che avevano l’anno scorso ed evitare errori. Le rivoluzioni comunque solitamente non fanno parte di gennaio – ha proseguito il tecnico dei partenopei, per poi fare il punto sugli infortunati – Il dottore mi ha detto Natan ne avrà per un mese e mezzo. Demme ha avuto un problema al polpaccio. Lobotka e Lindstrom? Valuteremo le loro condizioni nell’allenamento di oggi“.

Sulle scelte tattiche, invece: “Simeone e Raspadori mi piacciono entrambi, ma farli giocare insieme vorrebbe dire cambiare molto. Un attaccante dalla panchina bisogna averlo, specialmente ora che siamo contati. Credo che sia più facile che giochi subito uno dei due e l’altro entri a partita in corso. Lobotka è un titolarissimo da sempre e, se dovesse star bene, giocherebbe. Se non ci sarà, il giocatore più indicato per sostituirlo è Cajuste. Cerco di andare a toccare il meno possibile i meccanismi collaudati e ho una grande fiducia in Cajuste: è un ragazzo arrivato quest’anno e sono convinto che sarà un giocatore importante per il Napoli. Lindstrom sicuramente non ha i 90 minuti, quindi eventualmente parleremmo comunque di una staffetta. Penso di dover essere bravo a capire chi parte dall’inizio e chi dovrà essere sostituito“.

Mazzarri è poi tornato sulle due espulsioni dell’Olimpico: “Osimhen da quando è rientrato viene martoriato, magari sente la responsabilità e ci sta che faccia qualche errore di nervosismo. Alla fine sono i giocatori che ci fanno fare campionati buoni e meno buoni, quindi tengo a scusarli. Quando tornerà ci darà molto e va anche un po’ protetto. Politano è un ragazzo stupendo; il gesto di stizza dimostra che il ragazzo c’è perché pochi minuti prima avevo detto di andare a vincerla. Sono convinto che siamo sulla strada buona, c’è quel fuoco dentro”.

“Io mi sento di Napoli. Sono venuto per dare una mano e voglio darla fino alla fine. Vedendo come sono andate le partite contro le grandi squadre brucia il fatto di non aver conquistato più punti. In questo momento ci facevano comodo e credo che ce li saremmo meritati per come si sono svolte le partite nei 95 minuti. C’è il rammarico per avere meno punti di quelli che avremmo meritato – ha aggiunto Mazzarri – Quando stiamo bene solitamente imponiamo il gioco a tutti. L’unica cosa dove dobbiamo stare molto attenti è evitare di prendere contropiede quando attacchiamo. Serve equilibrio. Purtroppo ogni tanto si fa un errore e ci fanno gol subito, ma dobbiamo fare il nostro calcio funzionale al risultato. Dovrò essere bravo anch’io a farlo capire alla squadra“. Infine, l’allenatore degli azzurri non ha voluto parlare dei prossimi match: “Il Monza è una tappa fondamentale che dovremo superare al meglio: guardiamo la prossima gara, facciamo quello che dobbiamo fare e poi ci aggiorniamo. C’è bisogno che la squadra riacquisti la fiducia che aveva e che giochi serena“.