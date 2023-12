Start list seconda manche gigante femminile Lienz 2023: sei italiane in gara, pettorali di partenza

La start list della seconda manche del gigante femminile di Lienz 2023 della Coppa del Mondo di sci alpino. Nella classifica top-30 rovesciata sono ben sei le italiane che proveranno a recuperare posizioni importanti nella seconda parte di gara. L’ultima a scendere sarà Mikaela Shiffrin decisamente la più veloce nel corso della prima manche.

START LIST SECONDA MANCHE GIGANTE LIENZ

1 DELLA MEA Lara ITA +3.15 (30)

2 GRITSCH Franziska AUT +2.99 (29)

3 DVORNIK Neja SLO +2.92 (28)

4 MEILLARD Melanie SUI +2.83 (27)

5 COLTURI Lara ALB +2.69 (26)

6 LUCZAK Magdalena POL +2.67 (25)

7 MELESI Roberta ITA +2.64 (23)

8 ZENERE Asja ITA +2.64 (23)

9 BUCIK Ana SLO +2.63 (21)

10 PLATINO Elisa ITA +2.63 (21)

11 RAST Camille SUI +2.26 (19)

12 JELINKOVA Adriana CZE +2.26 (19)

13 VLHOVA Petra SVK +2.23 (18)

14 GISIN Michelle SUI +2.19 (17)

15 HURT A J USA +2.17 (16)

16 LJUTIC Zrinka CRO +1.99 (15)

17 SCHEIB Julia AUT +1.96 (14)

18 MOLTZAN Paula USA +1.89 (13)

19 STJERNESUND Thea Louise NOR +1.81 (12)

20 GASIENICA-DANIEL Maryna POL +1.77 (11)

21 GOGGIA Sofia ITA +1.76 (10)

22 HOLTMANN Mina Fuerst NOR +1.73 (9)

23 GRENIER Valerie CAN +1.71 (8)

24 DIREZ Clara FRA +1.70 (7)

25 BRIGNONE Federica ITA +1.63 (5)

26 ROBINSON Alice NZL +1.63 (5)

27 GUT-BEHRAMI Lara SUI +1.49 (4)

28 MOWINCKEL Ragnhild NOR +1.03 (3)

29 HECTOR Sara SWE +0.63 (2)

30 SHIFFRIN Mikaela USA 1:01.82 (1)