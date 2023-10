Napoli-Milan, Corriere dello Sport: “De Laurentiis ha spronato la squadra all’intervallo”

“Meglio rimontare dallo 0-2 che passare in vantaggio e poi pareggiare”. L’allenatore del Napoli Rudi Garcia non nasconde la soddisfazione per la reazione della sua squadra nella partita contro il Milan. Una doppietta di Giroud aveva indirizzato il big match del ‘Maradona’, ma le reti di Politano e Raspadori hanno permesso al Napoli di conquistare un punto prezioso. Una reazione arrivata all’intervallo. E che forse nasce anche dall’intervento del presidente Aurelio De Laurentiis. Come spiega il Corriere dello Sport, il numero 1 del club partenopeo è sceso negli spogliatoi per dare la scossa e spronare i giocatori. De Laurentiis può essere soddisfatto: il Napoli ha rimontato e nel finale ha anche sfiorato la vittoria con Kvaratskhelia.