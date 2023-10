Napoli-Milan, contrattura per Pulisic: sostituzione precauzionale

C’è un lieve infortunio alla base della sostituzione di Christian Pulisic all’intervallo in Napoli-Milan. L’americano, infatti, come ha riferito Dazn, ha subito una contrattura a fine primo tempo e Stefano Pioli ha deciso di non farlo rientrare in campo per il secondo tempo, sostituendolo in via precauzionale in favore di Luka Romero. Da capire nelle prossime ore quali siano le sue condizioni.