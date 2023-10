Napoli-Milan 2-2, Giroud: “Dopo il loro primo gol non sapevamo se attaccare o difendere”

“Sono deluso e frustrato: fa male questo pareggio, perché abbiamo iniziato bene la partita, creando tante occasioni. Dovevamo fare 3 o 4 gol nel primo tempo. Sapevamo che nella ripresa il Napoli sarebbe tornato in campo con più energia. Questi sono due punti persi. Quando loro hanno segnato il primo gol hanno preso fiducia e noi non sapevamo se continuare ad attaccare o difendere”. Lo ha detto l’attaccante del Milan, Olivier Giroud, a Dazn e Milan TV dopo il pareggio a Napoli: “Il cambio e il seguente sconforto? Pensavo di poter aiutare ancora la squadra rimanendo in campo ma il mister ha fatto la sua scelta e io lo rispetto tanto. Non volevo uscire perché mi sentivo di proseguire. Non siamo robot, le emozioni vengono fuori. Oggi ho ricevuto due bellissimi cross sui gol. Sono felice per me stesso, perché cinque partite senza gol erano troppe. Non sono però soddisfatto al 100 per 100, perché io voglio il meglio per la mia squadra. È mancata efficacia in area: dobbiamo lavorare per migliorare e per mettere in cassaforte certe partite. Speriamo di non avere rimpianti per questi due punti persi: ci sono comunque ancora tante gare e non bisogna mollare. Il vice Giroud? Lo abbiamo già, non servono 5 o 6 attaccanti. Abbiamo una buona rosa, di quantità e di qualità”.