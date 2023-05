Napoli, Meret: “Scudetto? Ci ho creduto dal primo giorno”

“Abbiamo raggiunto qualcosa che era impensabile a inizio stagione ma noi ci abbiamo creduto sin dal primo giorno nonostante i tanti cambiamenti in squadra. Abbiamo lavorato con voglia e dedizione, seguendo quello che ci chiedeva il mister. Il fatto che nel prossimo ritiro ci saranno ancora più tifosi ci rende orgogliosi di quello che abbiamo fatto e che vogliamo continuare a fare”. Queste le parole di Alex Meret, portiere del Napoli, in occasione della presentazione del ritiro estivo a Dimaro dal 14 al 25 luglio. “Conoscere i luoghi e le strutture dove lavorare ti aiuta, rimanere nello stesso luogo e fare le amichevoli senza grandi spostamenti è una cosa positiva, ci permette di lavorare, riposare e affrontare gli allenamenti intensi con la giusta forza e il giusto sacrificio di tutti. In questa fase è il lavoro più importante”, ha sottolineato il portiere azzurro.