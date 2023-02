Napoli, Meret: “La nostra buona difesa nasce dal lavoro di squadra”

“La buona difesa del Napoli nasce dal lavoro di tutta la squadra, a partire dagli attaccanti che vanno in pressione, passando per centrocampisti e difensori. Cerchiamo di tenere gli avversari il più lontano possibile dalla nostra porta. Poi è normale che quando vinci certe cose vengono meglio e si riesce ad essere più compatti e subire meno gol. Dobbiamo continuare così, seguendo quello che ci dice il mister”. Alex Meret, portiere del Napoli, a Radio Kiss Kiss spiega i segreti della miglior difesa del campionato con 15 gol subiti in 21 giornate di campionato.

“Le mie parate migliori – ha proseguito Meret – penso siano quella su Piatek a Salerno e quella su Giroud a Milano. Sono state le più difficili e importanti per portare a casa la vittoria. Due parate un po’ diverse ma entrambe difficili. C’è stata anche un po’ di fortuna perché poi la palla è andata sul palo, ma era importante rimanere in piedi per prendere quel tiro”.

Si avvicina anche l’ottavo di Champions contro l’Eintracht Francoforte: “Si andrà ad affrontare – ha detto – squadre molto difficili, a cominciare dall’Eintracht che sarà tosta. Il percorso fatto ha stupito un po’ tutti, abbiamo fatto grandi risultati e pochi se l’aspettavano. C’è grande entusiasmo per proseguire nel cammino in Champions, proveremo a fare quanto fatto nelle scorse partite e andare il più avanti possibile”.