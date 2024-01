Napoli: Mazzarri può sorridere per la squadra quasi al completo, rinnova Politano

Con Anguissa di ritorno dalla Coppa d’Africa e Kvaratskhelia, Simeone e Cajuste, pronti a rientrare dopo aver scontato le rispettive squalifiche, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri può finalmente contare su una rosa più ampia in vista del match di domenica contro il Verona al Maradona. Dopo il pareggio sul campo della Lazio, l’imperativo per il Napoli è battere gli scaligeri per riprendere la lunga rincorsa verso la zona Champions, che è l’obiettivo del girone di ritorno del club azzurro. Anguissa è tornato a Castel Volturno e ha partecipato oggi all’allenamento con tanta voglia di tornare in campo dopo la delusione maturata in Coppa d’Africa con il suo Camerun.

La responsabilità del centro dell’attacco del Napoli torna domenica sulle spalle di Simeone, con Kvaraskhelia e Politano ai suoi lati. Proprio quest’ultimo ha appena trovato l’accordo per il rinnovo di contratto fino al 2027, come annunciato in un tweet dal presidente De Laurentiis. L’esterno ex Inter e Sassuolo guadagnerà 3.2 milioni all’anno. Per quanto riguarda il georgiano invece la trattativa è ancora alle battute inziali e si annuncia lunga: l’obiettivo del giocatore è un ritocco sensibile all’attuale ingaggio da 1,4 milioni l’anno in modo da arrivare ad almeno 4 milioni. La società si presenta al tavolo della trattativa da un piano di forza visto che il contratto dell’ala georgiana dura fino al 2027. A lui il patron azzurro De Laurentiis chiede una marcia in più in questo girone di ritorno prima di accontentarne le richieste.