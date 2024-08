Napoli, Manna: “Osimhen ha espresso la volontà di non giocare e noi abbiamo fatto altre scelte”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match di Serie A contro il Parma, parlando ovviamente del mercato: “Non possiamo che essere contenti. Malgrado le difficoltà dell’ultima stagione, il presidente ci ha permesso di investire e inserire elementi importanti che ci aiuteranno. Avevamo le idee chiare fin dall’inizio, come si è visto nell’ultima settimana viste le operazioni fatte. Attendevamo la cessione di Osimhen per finanziare gli ultimi acquisti, ma alla fine il presidente si è assunto il rischio d’impresa e la responsabilità di investire“.

A proposito della mancata cessione di Victor Osimhen: “Fin dal termine della scorsa stagione aveva espresso chiaramente la sua volontà di lasciare il Napoli. Noi abbiamo tentato di assecondarlo, ma c’è una domanda e un’offerta. Credevamo di aver concluso una trattativa, ma non è andata a buon fine. Al momento manteniamo la nostra linea di coerenza: lui non ha voluto giocare per il Napoli e noi abbiamo fatto scelte diverse. Possibilità che vada in Arabia? Non penso, almeno non in questa sessione di mercato“.

Infine, su altri due casi spinosi: “Folorunsho è un calciatore che ritengo importante e ha firmato un quinquennale. Poi ci sono state delle dinamiche di mercato e tutti abbiamo preso delle decisioni. Vediamo cosa accadrà in futuro, ma siamo completi. Mario Rui? Le opportunità che ha avuto non sono andate in porto“.