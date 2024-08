Napoli, Lukaku: “Dai tifosi stimoli forti, voglio dare il massimo”

Il nuovo centravanti del Napoli, Romelu Lukaku, si presenta ufficialmente sui social del club a seguito del suo primo allenamento a Castel Volturno, preceduto dall’abbraccio con il tecnico Antonio Conte che tanto lo ha voluto in azzurro: “Si vede che i tifosi di Napoli vivono per la squadra. Questo per un giocatore ti dà stimoli importanti. Quando vedi questo a Napoli, hai l’obbligo di dare il massimo sempre in campo o in palestra per essere pronto alla partita. Oggi ho l’opportunità molto bella di essere in una squadra che vuole costruire qualcosa di molto importante”.

“La mia storia con Conte è iniziata tanti anni fa, mi voleva anche come ragazzone a 19 anni. C’è stata l’opportunità qualche anno fa e mi ha portato ad un alto livello calcistico, anche mentalmente. Ho una foto con lui quando abbiamo vinto lo scudetto, per me è la cosa più bella del nostro percorso. Quando festeggi hai scritto la storia, come dice lui. Per il mio arrivo a Napoli ho parlato anche con il mio caro amico Mertens, lui mi conosce molto molto bene e mi ha detto che la piazza di Napoli è fatta per me. Ed io sono pronto”, ha aggiunto Lukaku.

Lukaku sarà in panchina domani al Maradona contro il Parma e poi resterà a Napoli, visto che ha chiesto al ct del Belgio di non essere convocato per la nazionale, come confermato dallo stesso Domenico Tedesco: “Lukaku ha appena concluso il suo trasferimento al Napoli. Adesso vuole concentrarsi su quello”.