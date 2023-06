Napoli, Luciano Spalletti eletto miglior allenatore dell’anno

Dopo aver riportato lo Scudetto al Napoli a trentatré anni di distanza dall’ultima volta, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è stato eletto miglior allenatore del campionato di Serie A della stagione 2022/2023. L’allenatore toscano ha vinto il premio “Coach Of The Season” e riceverà il trofeo nel pre-partita della gara con la Sampdoria, in programma domenica sul campo dello stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato questo riconoscimento: “La stagione di Luciano Spalletti alla guida del Napoli è stata semplicemente straordinaria. La conquista dello storico terzo scudetto dei partenopei, 33 anni dopo il secondo firmato Maradona, è il risultato del grande impegno della società e del lavoro di un tecnico preparatissimo e di grande carisma, capace di integrare al meglio i nuovi arrivati e di valorizzare i calciatori già presenti in rosa. Gli azzurri sono infatti riusciti a imporsi fin dalle prime giornate non soltanto per il risultato, ma anche per il gioco spettacolare, esprimendo un calcio tra i più apprezzati sul piano internazionale”.