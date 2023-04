Napoli, le ultime da Castel Volturno: per Osimhen terapie e lavoro in palestra

Durante la seduta di allenamento di questa mattina a Castel Volturno, Victor Osimhen ha svolto terapie e lavoro in palestra: l’attaccante nigeriano del Napoli sta tentando il recupero in tempi record per la sfida di mercoledì 12 aprile, a Milano, contro i rossoneri, nel quarto di finale di andata di Champions league. Per il terzino sinistro Olivera, stamattina lavoro individuale in campo, mentre il resto del gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente, la squadra ha svolto partita a campo ridotto, lavoro tattico ed esercitazione sulle palle inattive.