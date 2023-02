Napoli, le condizioni di Osimhen: infortunio non grave, non è a rischio per l’Eintracht

“Per quello che abbiamo valutato subito sul posto non sembra niente di grave, solo un po’ di stanchezza, lui non riesce a risparmiarsi, ha questa voglia di saltare addosso e fa questi strappi”. Così l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, in merito alle condizioni di Victor Osimhen, uscito nel finale del match contro il Sassuolo per quello che sembrava essere un piccolo infortunio muscolare. Non è dunque a rischio per l’Eintracht Francoforte di Champions di martedì, anche se le sue condizioni andranno rivalutate nelle prossime ore dai medici.