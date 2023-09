Napoli-Lazio, Rudi Garcia oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Il Napoli, dopo le due vittorie consecutive ottenute nelle prime partite, vuole continuare su questa strada anche nel match contro la Lazio valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I campioni d’Italia in carica hanno intenzione di chiudere questo trittico in testa a punteggio pieno, in modo tale da mettere subito le cose in chiaro prima della sosta. Il tecnico del club partenopeo Luciano Spalletti alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 1 settembre alle ore 12:45 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

