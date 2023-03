Napoli-Lazio, emessi quattro Daspo di un anno per tifosi del club campano

Quattro tifosi del Napoli tra i 17 ed i 38 anni hanno ricevuto un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), della durata di un anno dal questore del capoluogo campano. In particolare, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Lazio andato in scena lo scorso 3 marzo allo stadio “Maradona”, tre di essi erano stati denunciati per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della curva A. Per quanto riguarda il quarto, invece, era stato denunciato per il possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive poiché, durante i servizi di filtraggio, era stato trovato in possesso di un fumogeno.