Napoli-Lazio, Edoardo De Laurentiis: “Un piacere ritrovare Sarri. Nostri risultati un giusto premio”

“Eravamo già convinti di avere un gruppo competitivo per il vertice, i nostri risultati sono un giusto premio per i nostri grandi lavoratori. E’ un Napoli che non molla mai, siamo uniti tra società, squadra e tifosi”. Lo ha detto il vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, prima della sfida contro la Lazio allenata dall’ex Sarri: “Anche Sarri ha lasciato un grande segno qui da noi, sempre un piacere rincontrare un grande amico”.