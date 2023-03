Napoli-Lazio: 21enne ferito dall’esplosione di un petardo, arrestati tre tifosi biancocelesti

Sono stati arrestati per “lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive” tre tifosi della Lazio. In occasione della partita contro il Napoli, questi hanno infatti lanciato nove petardi, di cui uno caduto nel settore inferiore della curva A dei partenopei. Ad avere la peggio è stato un tifoso di 21 anni, che lo ha raccolto e gli è esploso tra le mani, provocandogli lesioni. La Digos ha dunque individuato, grazie all’ausilio delle telecamere, e arrestato un 22enne di Velletri, un 24enne romano e un 35enne anche lui romano. Per loro scatterà il Daspo. Nei consueti servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, inoltre, gli agenti hanno fermato 18 persone in possesso di sostanze stupefacenti, denunciato 8 tifosi per scavalcamento da un settore all’altro, possesso di fumone, aggressione a uno steward e lancio di bottiglia contro l’autobus della Lazio. Anche nei loro confronti sono state avviate le procedure per il Daspo.