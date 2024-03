Napoli: Kvaratskhelia in forte dubbio per la sfida con l’Atalanta

È in forte dubbio la presenza di Kvicha Kvaratskhelia nella sfida contro l’Atalanta. Sabato pomeriggio difficilmente l’attaccante del Napoli potrà essere schierato al Maradona contro i bergamaschi. Stamattina il georgiano, carico per la qualificazione della sua nazionale per Euro 2024, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una forte contrattura all’adduttore della coscia sinistra.

Il tecnico Calzona spera di recuperarlo, ma se nella rifinitura di domani non si aggregherà col gruppo, non sarà convocato. Con il georgiano out si contendono il posto da titolare Lindstrom, Raspadori e Ngonge. Il resto della formazione dovrebbe essere la stessa che ha affrontato l’Inter con l’ingresso di Osimhen che ormai lavora a pieno ritmo. A destra Politano. Al centro Lobotka agirà con Anguissa e Traoré. In difesa Rrahmani e Juan Jesus con Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie.