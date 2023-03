Napoli, Kim: “Voglio che il mio nome qui sia ricordato per sempre, sono avido di vittorie”

Kim Min-Jae è stata senza dubbio una delle migliori novità di questa stagione in casa Napoli: chiamato con l’obiettivo di sostituire un fuoriclasse del calibro di Kalidou Koulibaly, il coreano non ha per nulla fatto rimpiangere l’ex difensore azzurro ed è subito entrato nel cuore dei tifosi partenopei. “Ho una grande voglia di vincere – ha affermato colui che veste la maglia numero 3 della capolista durante un’intervista a UpBit –. Il Napoli non raggiunge da tanto tempo l’obiettivo scuedetto, ma noi giochiamo bene e possiamo farcela. Ora sono avido di vittorie, puntiamo allo scudetto. Vorrei fare in modo che il nome di Kim Min-Jae possa essere ricordato, sto cercando di farlo e spero di riuscirci“.

Un commento anche sui segreti del suo adattamento così veloce all’ambiente. “La cosa più importante è capire che tipo di calcio vuole il tuo allenatore e impegnarsi per riuscire a farlo in fretta. Io cerco di fare così. Poi è stato facile integrarsi nella squadra e andare d’accordo con i compagni. Penso di essermi adattato velocemente, credo sia stato questo il mio segreto. Fare gol nel Napoli? In realtà preferisco non subire reti piuttosto che segnare. Io sono un difensore, quindi so che se segni aiuti la squadra ma sono orgoglioso e il mio obiettivo è sempre finire la partita senza subire gol”.