Napoli-Juventus, gol di Kvaratskhelia: esultanza polemica, gesto del silenzio (VIDEO)

di Giorgio Billone 35

Gol di Khvicha Kvaratskhelia in Napoli-Juventus ed è 2-0 al Maradona. I partenopei raddoppiano grazie al georgiano che non perdona su un clamoroso errore da parte di Bremer, che si fa ingannare da Osimhen, altruista poi nel servire un facilissimo assist al compagno. E l’esultanza dell’esterno è polemica nei confronti dei tifosi, ai quali mostra il dito sul naso per il gesto del silenzio e dice anche di stare calmi. In alto ecco il video.