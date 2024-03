Napoli-Juventus, Giuntoli: “Molto contenti di Allegri, a tempo debito programmeremo futuro insieme”

“Un solo pensiero sarebbe poco, otto anni a Napoli sono davvero tanti. E’ veramente una grande emozione tornare qui. Parole di De Laurentiis? Non l’ho incontrato ancora, per quanto riguarda il Mondiale per Club è lontano da noi, non possiamo far nulla visto che non partecipiamo alle coppe. Il futuro in tal senso è nelle loro mani”. Lo ha detto il responsabile dell’area tecnica della Juventus, Cristiano Giuntoli, prima della sfida contro il Napoli a Dazn: “Allegri? Non è cambiato niente, il mister ha ragione, siamo molto concentrati sul presente e a tempo debito ci metteremo con lui per programmare il futuro insieme. Siamo molto contenti di quello che sta facendo, quindi andiamo avanti senza nessun problema”.