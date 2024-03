Napoli-Juventus 2-1, Allegri: “Futuro? Non esiste un problema legato a me, sono felice qua”

“Le parole del mio agente sul mio futuro? Ma basta che lo invitate e glielo chiedete, ma che ne so io? Io sono l’allenatore della Juventus e sono molto felice. Poi tutti gli anni di questo periodo si parla male della squadra, che vada bene o che vada male. Non esiste un problema Allegri, c’è una stagione in corso dove bisogna raggiungere degli obiettivi e sono concentrato su questo”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta in casa del Napoli: “Bisogna migliorare su tante situazioni, questa sconfitta fa parte di un percorso di crescita. La squadra ha fatto una bella partita, con buone occasioni non sfruttate nel primo tempo. Questi sono tutti passaggi di una crescita da parte dei ragazzi. Siamo ancora secondi in classifica e ci sono ancora undici partite per raggiungere il nostro obiettivo. Avendo fuori sia Rabiot che McKennie ho scelto Miretti e Alcaraz, che hanno fatto entrambi una buona partita. Loro non hanno avuto occasioni nitide davanti a Szczesny, mentre noi ci siamo intestarditi troppo in alcune opportunità favorevoli. Dispiace per la sconfitta, adesso avremo un calendario importante nel quale dovremo ottenere punti per centrare la zona Champions. Bisogna migliorare su tante cose. ma il lato positivo è che oggi ha giocato una Juventus molto giovane, forse la più giovane della storia e questo significa che c’è un buon lavoro dietro”.

Sul rigore: “Il rigore? In queste situazioni si può fare meglio. Szczesny ha parato un rigore comunque calciato male, un peccato che il pallone non sia andato in angolo. Questo è il calcio, bisogna lavorare sulle prestazione indipendentemente dal risultato e continuare su questa strada”.