Napoli-Inter, la partita di de Vrij finisce al 18′: infortunio per l’olandese, al suo posto Carlos Augusto

E’ sempre più emergenza difensiva per l’Inter, che dopo appena 18′ nel match del 14° turno della Serie A 2023/2024 contro il Napoli deve rinunciare a Stefan de Vrij. Il difensore olandese si è accasciato a terra per un problema fisico, più precisamente un infortunio all’adduttore, e poco dopo ha lasciato il campo. Dopo gli infortuni di Bastoni e Pavard, Inzaghi perde così un’altra pedina importante in difesa. Il suo posto è stato sul terreno di gioco è stato preso da Carlos Augusto.

Aggiornamento: l’Inter ha comunicato che per de Vrij si tratta di un risentimento muscolare all’adduttore della gamba sinistra.