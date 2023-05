Napoli-Inter, Kvaratskhelia in dubbio a causa di una contusione in allenamento

Khvicha Kvaratskhelia rischia di saltare Napoli-Inter. L’esterno offensivo georgiano, infatti, come riporta il club partenopeo, ha svolto solo lavoro personalizzato in palestra e in campo in seguito a un trauma contusivo subito ieri in allenamento. Possibile tegola dunque per Spalletti la possibile assenza del suo asso. E’ rientrato in gruppo invece Mairo Rui, che ha fatto l’intera seduta coi compagni per la prima volta.