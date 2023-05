Napoli-Inter, Gagliardini espulso per somma di ammonizioni: le reazioni social

L’Inter resta in dieci uomini al termine del primo tempo nel match del Diego Armando Maradona contro il Napoli, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A penalizzare la propria squadra è stato Roberto Gagliardini, espulso al 41′ per somma di ammonizioni e precedentemente graziato dal direttore di gara. L’uscita di scena anticipata del centrocampista nerazzurro ha generato, ovviamente, delle reazioni da parte dei tifosi della squadra allenata da Simone Inzaghi che, attraverso i social network, hanno espresso il loro disappunto in diversi modi. Eccone alcuni.

C’è una buona notizia: #Gagliardini salterà Inter-Atalanta, non giocherà mai più con la maglia dell’#Inter a San Siro. — il simeoniano (@AleInter910) May 21, 2023

Una delle peggiori prestazioni individuali che io ricordi #gagliardini #NapoliInter — CampioneInzaghi🥚🧬 (@CampioneInzaghi) May 21, 2023

quando Gagliardini se ne andrà dall’Inter farò una festa e stappo quello buono — Cᴀᴛᴇ 🌙🥚 (@cxbtintxc) May 21, 2023