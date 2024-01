Napoli-Inter, Barella ammonito: era diffidato, salta la Fiorentina e ci sarà con la Juventus

Nicolò Barella è stato ammonito nel secondo tempo di Napoli-Inter e salterà così la partita con la Fiorentina, visto che era l’unico diffidato tra i nerazzurri nella finale della Supercoppa Italiana, che come è noto impatta sul campionato dal punto di vista dei provvedimenti disciplinari. Il centrocampista sardo non giocherà al Franchi ma sarà di conseguenza disponibile per la sfida scudetto contro l’Inter del 4 febbraio.