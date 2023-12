Napoli-Inter 0-3, Inzaghi: “Dopo il 2-0 padroni del campo, primi tre mesi buonissimi”

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita di Napoli-Inter 0-3, match valido per la quattordicesima giornata della Serie A 2023/2024. Un successo pesante per i nerazzurri, che si riprendono subito la vetta della classifica lasciata per qualche ora alla Juventus. “Nel primo tempo siamo partiti bene, ma il Napoli è stato pericoloso con la traversa di Politano e l’occasione di Kvaratskhelia. Poi nel secondo tempo siamo stati padroni del campo dopo il 2-0, siamo stati bravi a far fronte alle tante assenze in difesa come quelle di Bastoni e Pavard a cui poi si è aggiunto De Vrij a partita in corso – spiega Inzaghi – E’ normale avere dei momenti di sofferenza quando si gioca a Napoli, ma abbiamo portato la nostra pressione e infatti abbiamo sofferto di più quando abbiamo abbassato il baricentro.”

Il tecnico nerazzurro traccia un primo bilancio della stagione: “Sono stati tre mesi e mezzo buonissimi, direi inaspettati se si pensa che abbiamo cambiato dodici o tredici giocatori durante l’estate – spiega – Il meglio di noi dobbiamo darlo nei momenti difficili e quando si perdono giocatori per infortunio è uno di quei momenti.”