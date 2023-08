Napoli, infortunio Kvaratskhelia: “Trauma contusivo al ginocchio”

Non arrivano buone notizie dall’infermeria del Napoli dopo l’amichevole contro il Girona. I campioni d’Italia hanno reso noto che “Kvaratskhelia ha effettuato terapie in seguito al trauma contusivo riportato ieri in partita. Mario Rui e Gaetano hanno svolto personalizzato in campo”. Il georgiano non aveva preso parte ai rigori lamentando un fastidio al ginocchio, vistosamente bendato. Un altro intoppo per il reparto offensivo di Rudi Garcia, che ieri non ha potuto avere a disposizione Osimhen per un affaticamento, così come per Simeone, sostituito nella ripresa dopo il gol dell’1-1 dagli undici metri.