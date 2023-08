Figc, al via nuovo corso allenatore UEFA A. Albertini: “Valorizzata costanza nel settore giovanile e femminile”

Tutto pronto per il nuovo corso per allenatore UEFA A, il secondo massimo livello di formazione per un tecnico, che scatterà ad ottobre e prevede una grande novità. Il bando di partecipazione riserva infatti metà dei posti agli allenatori che hanno maturato una certa esperienza nei settori giovanili o in squadre di calcio femminile.

“Con questo corso UEFA A, che valorizza la costanza e l’esperienza, abbiamo portato a termine l’ultimo punto del mio programma di questo biennio, realizzando un obiettivo che mi sono sempre proposto da presidente: non escludere nessuno. La nostra visione è quella di creare un sistema virtuoso e meritocratico, che porti ad investire sui migliori profili del settore giovanile e del calcio femminile” ha spiegato il presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini.

Dei 40 posti totali, 10 saranno riservati a tecnici che hanno lavorato per 10 anni consecutivi nel settore giovanile e altri 10 a coloro che hanno allenato per almeno cinque anni nel calcio femminile. Gli altri 20 posti saranno invece assegnati tramite una graduatoria che tiene conto della carriera di allenatore e dei titoli di studio.